Wohnen inmitten einzigartiger Architektur

Wie ein Haus in einem Haus, so erscheint dieses Gebäude. Das in ebenfalls vollständig aus Holz gefasste Objekt bietet knapp 111 Quadratmeter Wohnfläche. Der eigentliche Baukörper wurde von den Architekten mit einer ebenfalls aus Holz bestehenden Konstruktion versehen, was für eine Art Ummantelung des Hauptbaus sorgt. Die Hülle zeigt sich mit einer Vielzahl an rechteckigen Öffnungen, wodurch einerseits die Versorgung mit Tageslicht garantiert wird und was andererseits für eindrucksvolle Sichtverhältnisse sorgt. Der eingeschlossene Außenbereich bietet Platz für eine Terrasse, die dank der Öffnung den Blick in den Abendhimmel bereithält.