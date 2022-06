Das moderne Traumschiff

Von den 147 Quadratmetern Wohnfläche in der Reflection Suite nimmt der imposante Wohnraum circa die Hälfte ein. Über mangelnde Sitzgelegenheiten und fehlende Gemütlichkeit kann man sich hier definitiv nicht beschweren. Mehrere Sitzecken, Sessel und Stühle stehen zur Auswahl.

Edle Stoffe, filigrane Muster und dezente Farben prägen den Charakter des Raums und verleihen ihm ein edles Ambiente. Die beiden Teppiche sowie verschiedenste Kissen verstärken den Eindruck eines wohnlichen Raums. Die Farbabstufungen des Holzfußbodens setzen einen rustikalen Kontrast zum extravaganten Mobiliar und sorgen für etwas Lebendigkeit. Zugleich trägt der Boden aber auch zu einer warmen Ausstrahlung des Raums bei. In Abstimmung dazu, wurden auch Lichtquellen gewählt, die für eine warme und indirekte Beleuchtung sorgen. Dafür setzte man auf Lichter, die in einen Rahmen in der Decke integriert wurden. In Kombination mit den dunklen Holzrahmen ergibt sich ein beinahe goldfarbenes Licht, das das Flair im Wohnbereich perfekt unterstreicht. Der freizügig verglaste Heckbereich erhellt den Raum auf natürliche Weise und bietet von jeder Ecke aus einen famosen Ausblick aufs Meer.