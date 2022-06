Wabi-Sabi: Die Ästhetik des Unperfekten

Wabi-Sabi ist ein ästhetisches Konzept, das aus Japan stammt und bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Die Tradition basiert auf dem Zen-Buddhismus und stellt die Schönheit des Unvollkommenen in den Mittelpunkt. Als Einrichtungstrend hat Wabi-Sabi besonders in den letzten Jahren immer mehr Anhänger gefunden, da diese Methode sich sowohl am angesagten schnörkellosen Purismus als auch am authentischen Anderssein orientiert – zwei Bewegungen, die in unserer heutigen Gesellschaft eine immer größere Bedeutung annehmen. Im Wabi-Sabi geht es um Geradlinigkeit, reduzierte Formen, Bescheidenheit und Ordnung, um ein aufgeräumtes Wohn- und Lebensgefühl und das Verzichten auf überflüssigen Ballast jeglicher Art. Gleichzeitig steht Authentizität im Fokus des Interesses. Alles, was echt, einzigartig und unvergleichlich ist, wird besonders wertgeschätzt. Dabei rücken auch gerne Dinge in den Mittelpunkt, die nicht der gängigen Vorstellung von schön entsprechen, sondern vielleicht erst auf den zweiten Blick ihren besonderen Reiz enthüllen. Perfektion ist nicht mehr gefragt, stattdessen werden Fehler, Macken, Ecken und Kanten in Szene gesetzt, die einen Gegenstand oder ein Möbelstück einzigartig machen.