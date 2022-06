Was es bei der Wohnungssuche zu beachten gilt

Haustiere gehören in der heutigen Zeit für viele Menschen zum Alltag. Auch wenn viele Tiere per Gesetz seitens des Vermieters nicht konsequent verboten werden dürfen, seid ihr sicherlich darauf bedacht, ein positives Verhältnis zu schaffen. Einen kleinen Hund zu verstecken wäre in diesem Zusammenhang ebenso unklug wie die Entscheidung, diesen bewusst ohne das Einverständnis des Vermieters zu halten und mit einem Anwalt zu drohen. Gerade dann, wenn ihr bereits über ein Haustier verfügt, solltet ihr daher immer den einfachen Weg gehen und von Anfang an mit offenen Karten spielen. Viele Wohnungsanzeigen geben euch vergleichsweise schnell einen Überblick darüber, wie es um die Tierfreundlichkeit des Vermieters bestellt ist. Habt ihr also einen Hund ist es sinnvoll, ausschließlich nach Wohnungen Ausschau zu halten, in denen Tiere in vollem Umfang erlaubt sind. So lässt sich Ärger vermeiden In der Regel ist es übrigens ohnehin selbstverständlich, dass ihr die Schäden, die ein Tier in eurer Wohnung, beispielsweise an der Tapete verursacht hat, selbst beheben müsst.