Traumhaft wohnen am See

Ein von Licht durchflutetes Eigenheim mit herrlichem Ausblick ist das von Bau-Fritz GmbH & Co. KG konzipierte und realisierte Haus am See. Das Besondere an dem Objekt ist nicht nur seine traumhafte Lage, die einen sensationellen Ausblick verspricht, sondern auch die in der Planung beinhaltete Zukunftsperspektive. Neben der nachhaltigen Errichtung, trägt dieses Haus das neueste und strengste Gesundheitssiegel in Deutschland und ist damit ein wahrhaftiges Pilotprojekt!