Wie du dein Zuhause gemütlich einrichtest

Vorhänge vermitteln Gemütlichkeit. Sie lassen die Rahmenkonstruktion mit ihren kantigen Ecken weicher erscheinen und “wärmen” kühles Glas. Natürliche Stoffe und warme Farben rahmen das Fenster optimal ein. Wer auf Vorhänge und Gardinen verzichten möchte, kann statt kühler Aluminium-Rollos Varianten aus Stoff oder Bambus anbringen und so den Effekt von Stoffvorhängen nutzen. Dies bietet sich vor allem bei sehr hohen Fenstern an, an denen die Rollos ein Stück heruntergelassen werden können, ohne dabei wertvolles Tageslicht zu rauben. Doch nicht nur Stoff am Fenster sorgt für Gemütlichkeit. Wer an die dunkle Jahreszeit denkt, kommt selten umhin, sich die schönen Fensterbeleuchtungen in der Vorweihnachtszeit vorzustellen. Lichterketten und Kerzen am Fenster sorgen daher nicht nur an Weihnachten für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Fenster können zu jeder Jahreszeit schön dekoriert werden und zaubern uns so schon ein Lächeln auf die Lippen, bevor wir das Haus überhaupt betreten. So lassen sie sich mit selbsthaftender Fensterfolie in leuchtende Frühlingslandschaften, Blumenwiesen oder bunte Städte verwandeln.