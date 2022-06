Was macht ein Zuhause im amerikanischen Stil so besonders?

Holz ist ein beliebtes Baumaterial in den USA. Sogenannte „Mobile Homes“ was in Deutschland einem Fertighaus entspricht, verfügen über die typische, weiße Holzfassade, die das Haus in einem herrlichen Landhausstil erstrahlen lässt. Giebel, Fenster und Türen sind ebenso aus Holz, wie die authentischen Fensterläden. Doch auch im Innenbereich der Häuser finden wir viel weißes Holz. Wandverkleidungen mit dem Naturmaterial sind typisch in den USA und keinesfalls altmodisch. Wer seine Wände nicht komplett mit Holz verkleiden will, kann einfach eine Bordüre aus Holz an seiner Wand anbringen und den oberen sowie den unteren Teil in verschiedenen Nuancen der gleichen Farbe gestalten. Das Beispielbild zeigt die letztere Variante der beschriebenen Möglichkeiten. Der dunkle Beigeton im unteren Bereich der Bordüre sorgt für gemütliche Stimmung, während der hellere Teil im oberen Bereich für eine freundliche Atmosphäre sorgt. Das Highlight des Raumes ist der weiße Holzkamin, der an kühlen, ungemütlichen Tagen zum Verweilen und Entspannen einlädt.