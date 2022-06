Von der Ruine zum modernen Zuhause

Was für eine Verwandlung! Nur wenige grundlegende Elemente und Merkmale wie das Dach und die Holzbalken blieben erhalten, der Rest hat sich vollständig verändert. Von den Backsteinpfeilern auf der Terrasse durften nur die beiden rechts und links zur Hälfte bleiben und wurden als Hommage an die Vergangenheit in die Grundstücksmauern eingearbeitet. Das eindrucksvollste Detail sind wohl die riesigen Fensterflächen, die nun die Fassade zieren und den Innenraum in Richtung Garten öffnen.