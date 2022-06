Villa mit Panoramaküche

Hat man das Glück, sein Haus in einer beeindruckenden Landschaft bauen zu können, möchte man diese idealerweise auch innerhalb der vier Wände genießen. Großflächige Verglasungen gehören zu den beliebtesten Mitteln, um die Natur ein Stück weit in den Wohnraum zu integrieren. Das Architekturbüro Steigerconcept AG setzte bei dem Entwurf einer Schweizer Villa ebenfalls auf freizügige Fenster und erzeugte damit ein ganz besonderes Wohngefühl. Das Gebäude befindet sich in Engadin, einem Hochtal im schweizerischen Kanton Graubünden. Das Gebiet zählt zu einem der höchstgelegenen und bewohnten Täler Europas und bietet daher eine faszinierende Aussicht. Wie diese in das Konzept des Hauses integriert wurde, zeigen wir euch auf den folgenden Bildern.