Wie kann ich einen begehbaren Kleiderschrank in mein Schlafzimmer integrieren?

Bevor ihr jetzt loslauft, um euch einen Kleiderschrank zu kaufen, solltet ihr einmal schauen, was für Kleidung ihr überhaupt habt. Der Sinn eines begehbaren Kleiderschrankes ist es, Kleidung, Accessoires und Schuhe so übersichtlich zu organisieren wie möglich. Wer viele Hemden und Blusen besitzt, sollte sichergehen, genügend Platz einzuplanen, um diese aufzuhängen. Lange Kleider und Wintermäntel brauchen jedoch einen tieferen Raum, um knitterfrei aufgehängt werden zu können. Für Gürtel, Krawatten und andere Accessoires gibt es besondere Vorrichtungen, in denen diese platzsparend und übersichtlich untergebracht werden können. Auch ein Wäschekorb sollte in eurem begehbaren Kleiderschrank eingeplant werden, damit ihr bei umziehen direkt zwischen sauber und schmutzig unterscheiden könnt. Bei Schuhen kommt es zudem auf folgendes an: Highheels sind natürlich immer schön anzusehen – Turnschuhe hingegen könnten anstatt für einen schicken Look, eher für einen auffälligen Geruch in eurem Kleiderschrank sorgen. Wenn ihr hier alle möglichen Schuhe aufbewahren wollt, solltet ihr euch ein paar schöne Boxen oder Kisten anschaffen, in denen sie verstaut werden können.