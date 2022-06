Modernisierung eines Bungalows

In den 1960er und 70er Jahren erlebten Bungalows in Deutschland ihre Blütezeit. Damals entstanden quer durch die Republik ganze Siedlungen der flach gedeckten, freistehenden und eingeschossigen Einfamilienhäuser. Nach und nach gerieten sie jedoch in Vergessenheit und galten als wenig attraktiv. Doch auch diese Phase scheint vorbei. In letzter Zeit feiern Bungalows ein fulminantes Comeback und liegen wieder voll im Trend. Allerdings haben viele der alten Bauten ihre besten Tage inzwischen längst hinter sich und entsprechen weder optisch noch energetisch den Ansprüchen, die heutzutage an modernes Wohnen gestellt werden. Aus diesem Grund bekommen immer mehr Bungalows jetzt ein neues Gesicht verpasst, werden energetisch saniert, modernisiert und somit ins Hier und Jetzt geholt. Auch unsere Experten von 4plus5 standen kürzlich vor der Aufgabe, einen Ulmer Bungalow aus den 60er Jahren zu modernisieren. Wir zeigen euch das beeindruckende Ergebnis.