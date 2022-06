Ausgefallene Couchtische

Er ist das Möbelstück, um das man sich bei der Einrichtung des Wohnzimmers erstmal die wenigsten Gedanken macht, dabei kann er den Look der Sofagarnitur, des Fernsehers und Teppichbodens in eine ganz bestimmte Stilrichtung rücken und dem Wohnzimmer den entscheidenden Schliff verpassen: der Couchtisch. Von rustikal über modern bis ausgefallen ist hier bei homify so ziemlich für jeden Geschmack was dabei! Worauf man bei der Wahl seines Couchtischs unbedingt achten sollte? Darauf, dass er niedriger als die Sitzfläche der Couch ist. Ansonsten gilt nur eine Stilregel: Erlaubt ist alles, was gefällt! Und hier kommen definitiv auch Freunde des außergewöhnlichen Stils auf ihre Kosten: