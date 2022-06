Das Blendwerk

Die U-förmige Küchenzeile gliedert sich passgenau in eine Nische ein. Der Raum schließt an das Esszimmer an und stellt eine unmittelbare Verbindung her. Trotz der offenen Gestalt schuf man mithilfe unterschiedlicher Böden eine gewisse Zonierung. Hier in der Küche entschied man sich für einen schwarzfarbenen, pflegeleichten Fliesenboden. Konträr dazu wurden die Fronten der Zeile in Weiß gehalten. Einen schönen Abschluss bildet die Arbeitsfläche, die sich in markantem Schwarz präsentiert. Man verzichtet hier vollständig auf Oberschränke, sodass ein offenes Gefüge entsteht.

