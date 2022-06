5 erfrischende Gartenideen für den Sommer

Ob ihr nun über den berühmten grünen Daumen verfügt oder nicht: Jetzt im Sommer juckt es jedem in den Fingern, der Blumen, Gemüse und alles liebt, was in der Erde wächst und gedeiht. Wie praktisch, wenn man dann einen Pflanztisch hat, an dem man bequem und komfortabel säen, pikieren und topfen kann. Bei unseren Experten von Back2Wood könnt ihr euch euren individuellen Pflanztisch mit dem Online-Konfigurator zusammenstellen und bekommt ihn dann in eurem Lieblingsholz und in den gewünschten Maßen in liebevoller Handarbeit angefertigt.