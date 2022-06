Modernes Bauernhaus

Gemeinsam mit mutigen und experimentierfreudigen Bauherren kreierten Wichmann Architekten Ingenieure GmbH ein modernes Haus, das an einem traditionellen Grundkonzept festhält. Auf einem riesigen Grundstück, in der Nähe von Dormagen, eingebunden in die Natur, wurde die zeitgemäße Hofanlage konzipiert, die sich durch den gediegenen Charakter auszeichnet.