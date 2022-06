Badmöbel: Holz fürs Wohlbefinden

Unser Badezimmer ist der Ausgangspunkt für unser Wohlbefinden. Hier starten wir beschwingt mit einer belebenden Dusche in den Tag oder lassen ihn entspannt in einem wohltuenden Schaumbad ausklingen. Natürlich wünschen wir uns in diesem Raum eine angenehme Wohlfühlatmosphäre – und zu der tragen die richtigen Möbel einen großen Teil bei. Schränke, Regale, Wäschekörbe und Kommoden: Badmöbel aus Holz sorgen für ein warmes Wohnklima und machen aus ein paar Quadratmetern Bad einen echten Wellness-Tempel.