Villa V – zwischen Kunst, Kultur und Natur

Zum Schluss noch ein Blick in die moderne Küche der Villa, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und sich mit ihrem funktionalen, reduzierten Look voll und ganz der Auffassung des Neuen Bauens entspricht. Der Verzicht auf dekorative Elemente und die Hinwendung zur puren Funktion stehen im Mittelpunkt. In dieser reduzierten Architektur und Einrichtung soll der Bewohner – oder der Besucher – selbst mit seinem Geist und seiner Haltung zur vollen Entfaltung gelangen.