Das verdrehte Haus

AMUNT Architekten in Stuttgart und Aachen

Von der Seite betrachtet, sieht man deutlich die Nahtstelle, an der Bestand und Anbau ineinander übergehen. Auf den ersten Blick könnte man den Eindruck gewinnen, das Projekt sei erst halb fertig, tatsächlich ist genau dieses Spannungsverhältnis zwischen Alt und Neu aber gerade gewollt. Man entschied sich dafür, die Einfachheit des Bestandsgebäudes, das in schlichter Bauweise als Mauerwerksbau mit einer Klinkerfassade ausgeführt wurde, mit zeitgenössischen Mitteln energetisch kompakt und pragmatisch fortzuführen. Die Klinkerfassade des Bestandsgebäudes verzahnt sich nun mit dem Anbau aus unverputztem Bims-Leichtbeton-Mauerstein. Trotz der deutlich sichtbaren Unterschiede verbinden sich Anbau und Bestand in Farbe und Form zu einem neuen, kompakten Baukörper.