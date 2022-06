7 schöne Gartenwege

Gleich mehrere Varianten kann man in diesem modernen Garten bewundern. Der puristische Außenbereich ist streng in Zonen gegliedert und wird mithilfe von Wegen verbunden. Diese zeigen sich in unterschiedlichen Modifikationen wie in quadratischen Betonplatten, die auf einem Kiesbett liegen oder in einem Holzsteg, der über das Wasser reicht. Wer auf unterschiedliche Materialien setzt, sollte auf eine klare Linie achten, um keine Unordnung hervorzurufen.