Das gestrandete Schiff

Die Sideboards vor den Fensterbrüstungen schließen im Wohnbereich direkt an das eingebaute Sofa an, das die gesamte kurze Seite einnimmt, in der Ecke vom massiven Steinkamin unterbrochen und auf dessen anderer Seite fortgeführt wird. Die Einrichtung des Hauses orientiert sich am angesagten Mid-century-Stil und ist mit klassischen Designerstühlen, Retro-Lampen und zahlreichen weiteren nostalgischen Akzenten eine stilvolle Hommage an die Entstehungszeit des Gebäudes in den späten 50er Jahren.