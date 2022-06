Möbel und Accessoires im Leder-Look

Während wir Normalsterblichen unsere schönsten Fotos in Rahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff stecken, greifen echte Style-Experten zum Bilderrahmen aus Rochenleder. Exklusiver geht es kaum. Die Frage ist nur, was in diesem Fall mehr Blicke auf sich zieht: das Foto oder der Rahmen?