Mediterranes Flair für Zuhause

Was das Schönste am mediterranen Stil ist? Er ist zeitlos! Seit Jahrzehnten fasziniert uns die Architektur der flachen Häuser – weiß gestrichen mit bunten Fenstern, umgeben von Natur und im Idealfall mit Meerblick. Natürlich ist die Idealisierung dieser Gebäude auch immer etwas an den Kontext gebunden, in dem wir sie wahrnehmen. So erinnern uns solche Gebäude immer an Urlaub und Erholung.

Und so ähnlich ist es auch mit der Inneneinrichtung: Muscheln, Sand und Blau gehören einfach zu einem perfekten Strandurlaub und werden damit auch immer wieder verbunden. Alles in allem können wir diese Erinnerungen und Empfindungen mit nur einem einzigen Einrichtungsstil ausdrücken: dem mediterranen Stil.

Mit unseren Einrichtungstipps hält das mediterrane Flair selbst in der kleinsten Wohnung Einzug.