Bauernhaus in der Zeitmaschine

Und so sieht die Küche nach den Renovierungsarbeiten aus. Was für eine Verwandlung! Mit dem hellen Holzboden, den weiß verputzten Wänden, LED-Spots in der Decke und den schicken schwarzen Fronten wirkt der Raum nun zeitgemäß, modern und richtig stylish. Als Hommage an die Geschichte des Bauernhauses blieb neben der Tür ein Stück der alten Natursteinwand erhalten und verleiht dem Zimmer zusammen mit der heimeligen Feuerstelle links vorne im Bild einen gemütlichen und rustikalen Charakter.