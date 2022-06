Marisco – eine maritime Bar auf Mallorca

Unser Thema der Woche befasst sich mit coolen Bar-Designs. Wir haben mal einen Blick in das Marisco auf Mallorca geworfen, eine Bar mit Restaurant direkt am Meer. Wer jetzt Ballermann-Charme und Sangria in Eimern erwartet, liegt komplett daneben. Stattdessen verzaubert uns eine traumhaft schöne Location, die von unserer Expertin Marga Rotger im maritimen Stil eingerichtet wurde. Eine Bar, die zum Wohlfühlen, Relaxen und Bleiben einlädt. Wir sind dann mal weg…