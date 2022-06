Top 5 : Wohnen mit Leichtigkeit

Machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung: Dieser Bungalow stammt aus den 1960er- und 70er-Jahren. In dieser Zeit erlebten die Bungalows gerade in Deutschland ihre Blütezeit. Die barrierefreien Gebäude waren besonders beliebt, weil sie im Gegensatz zu konventionellen Einfamilienhäusern kostengünstiger waren. In Ulm befreiten unsere Experten von 4plus5 einen solchen Bungalow von seinem 60er-Jahre Charme und verhalfen dem Gebäude somit in die Gegenwart.