Kreative Kinderbetten

Für Kinder ist das Bett viel mehr als ein schnöder Schlafplatz. Es ist ein Ort zum Lesen und Geschichten erzählen, zum Träumen und Spielen, zum Verstecken und Toben. Im besten Fall spiegelt das Kinderbett also all dies wider und passt sich auch optisch den Abenteuern der lieben Kleinen an. Ein Kinderzimmer soll schließlich wie ein Kinderzimmer aussehen. Bunte Farben, verrückte Muster, lustige Designs – Spaß, Inspiration und Kreativität stehen in diesem Raum auf jeden Fall im Mittelpunkt – auch, was das Bett angeht. Vom Piratenschiff bis zur Ritterburg und vom Prinzessinnenschloss bis zum Feenland – der Fantasie sind hier keinerlei Grenzen gesetzt.