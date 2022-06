Wie mache ich mein Flachdach zum absoluten Highlight?

Erneuerbare Energie wird zu einem immer größeren Thema in unserer Gesellschaft. Viele Haushalte haben sich bereits dazu entschieden, ihre eigene, umweltfreundliche Energie zu produzieren. Solarzellen machen es möglich, Licht in Strom umzuwandeln. Solarkollektoren können als Sonnenlichtsammler beschrieben werden, die zur Erwärmung von Wasser genutzt werden. Das Dach ist der ideale Ort, um Solarzellen und Solarkollektoren anzubringen. Der Vorteil an einem flachen Dach ist, dass die Solarzellen und Kollektoren in jedem Falle nach Süden ausgerichtet werden können, um möglichst viel Sonneneinstrahlung zu garantieren. Die Anschaffung von Solarzellen und Kollektoren ist zwar nicht ganz günstig, wird aber vom Staat gefördert. Außerdem könnt ihr so viel Strom und Geld sparen, den Umweltschutz unterstützen und euer Dach zu einem guten Zweck nutzen. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr in diesem Ideenbuch.