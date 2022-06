6 frische Einrichtungsideen, mit denen wir das Comeback des Wohnwagens feiern

Oft und gerne mit dem Wohnwagen unterwegs? Wie wäre es, eine Wand des fahrbaren Untersatzes mit einer großen Landkarte zu „tapezieren“? Routen, Daten und kleine Erinnerungen könnten hierauf vermerkt werden und man erkennt sofort, welche Bedeutung das Reisen mit dem Wohnwagen für die Inhaber hat. Und verfahren kann man sich auch nicht mehr.

Um der Einrichtung im Wohnwagen eine persönliche Note zu geben, kann man trotz Mobilität dekorative Elemente und Accessoires dort unterbringen. Kleinere Sachen lassen sich mit doppelseitigem Klebeband befestigen, größere Dinge, wie z.B. dekorative Kisten lassen sich ggf. montieren und festschrauben. Nutzflächen und Stauräume haben natürlich weiterhin Priorität, lassen sich aber mit dem einen oder anderen Gegenstand auch ergänzen und kombinieren, ohne, dass der Innenraum überfüllt wirkt. In einem Küchenkästchen lassen sich neben Öl und Essig frische – und zugleich – dekorative Kräuter aufbewahren. Mit Kerzen (alternativ: batteriebetriebene LEDs) in befestigten Gefäßen und einer indirekten Beleuchtung lässt sich das Licht im Wohnwagen stimmungsvoll regulieren. Lässt man am Tage natürliches Licht hinein, können die Fenster von heimeligen Vorhängen umflort werden. Kleine Teppiche und Sofakissen bringen eine extra Portion Gemütlichkeit in den Caravan. Auf freien Wänden lassen sich zudem Bilder von den eigenen Reisen befestigen (oben und unten). Übrigens: Je leichter und heller das Accessoire, desto geschmeidiger wird es sich in das Interieur einfügen, ohne es zu überladen.

Auch auf die Gefahr hin, dass mal etwas zu Bruch geht: Um die Zeit im Wohnwagen so wohnlich wie möglich zu gestalten, lohnt es sich, echte Gläser und Teller in die Schränke zu stellen. Plastikgeschirr mag zwar auch einen gewissen Camping-Charme versprühen, eine echte Wohlfühlatmosphäre kreiert man aber erst mit handfester (und anmutender) Keramik. Der Wein, den man tagsüber in der Dordogne erstanden hat, schmeckt aus echten Weingläsern einfach besser, während man den Blick über die dämmernde Landschaft Frankreichs gleiten lässt…

