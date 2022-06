6 Tricks, neue und alte Möbelstücke zu kombinieren

Der Lack ist ab. Die Jahre ziehen sich wie Falten über die Vintage Möbel – Kratzer, Gebrauchsspuren, Unebenheiten. Damit sind sie allerdings nicht gleich reif für den Sperrmüll, sondern reif für eine Generalüberholung, wenn Anmutung und Zustand soweit stimmen. Aber auch wenn es nicht nur darum geht, Schönheitsfehler auszumerzen, sondern den alten Möbeln einen neuen Look zu verpassen, ist der Neuanstrich eine wunderbare Option. Man kann völlig frei bestimmen, in welche Richtung man mit der Neuauflage des guten alten Stücks gehen will. Will man mit dem Farbkonzept die Einzigartigkeit unterstreichen und gekonnt hervorstechen oder passt man sich dem bestehenden Farbkonzept im Raum an, um so eine übergeordnete Gemeinsamkeit in der Kombination alt und neu zu finden? Je nach Lack und Farbbezug ist das Abschleifen des Holzgestells mehr oder weniger aufwendig. Hoch im Kurs sind zurzeit sogenannte Milk Paints, die jeder Truhe, Stuhl oder Kommode einen charmanten Anstrich geben. Und wer als letzten Schliff das originale Material wieder durchscheinen lassen will, schleift mit feinem Sandpapier die neue Farbe stellenweise einfach wieder ab. Fertig ist der Antik Finish.