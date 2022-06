Leben mit Farbe

Starten wir unsere Wohnungstour in dieser wunderschönen Bibliothek. Die hohen Decken des Altbaus sind wie gemacht für die Einrichtung einer Leseecke. Das Regal reicht fast bis unter die Decke und wird mithilfe von schwarzer Leuchten, die einen flexiblen Arm haben, beleuchtet. Absolut klassisch siedeln sich vor dem Regal zwei gemütliche Sessel auf einem Perserteppich an. Um das Ganze abzurunden, wurde ein Betonkamin eingestellt, der das komfortable Flair optimal komplementiert. Die Kassettendecke des Altbaus wurde erneuert und erstrahlt in klassischer Eleganz. Eine ideale Basis stellt der Parkettboden in Fischgrätmuster dar, der in der gesamten Wohnung verlegt wurde.