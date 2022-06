Die 6 schönsten Ideen für hohe Wände

Hohe Wände bieten einen edlen Anblick und sehr viel Raum für Kreativität. Allerdings solltet ihr im Rahmen der Euphorie bedenken, dass hohe Wände auch immer Steighilfen erfordern, die von der normalen Haushaltsleiter abweichen. Lampen und Vorhänge befinden sich auf einer deutlich höheren Ebene. Aber eurer Fantasie soll dieser kleine Einschnitt nicht abträglich sein. Hohe Wände bieten nämlich fantastische Gestaltungsmöglichkeiten, welche bei durchschnittlichen Wänden nicht immer den gewünschten Effekt erzielen.

Hohe Wände bieten auch Chancen, auf ansprechende Weise Stauraum herzustellen oder Decken abzuhängen. Da aus hohen Wänden zwangsläufig auch hohe Zimmerdecken resultieren, ist es unter bestimmten Umständen auch denkbar, einen Maisonetten-Effekt zu erzeugen. Ebenfalls können kunstvolle Verzierungen sowie Ornamente ihre Wirkung deutlich besser entfalten, wie an Zimmerdecken in normaler Höhe. Solltet ihr auf der Suche nach entsprechenden Anregungen sein, solltet ihr speziell in Altbauwohnungen sowie bei erfahrenen Innenarchitekten Augen und Ohren offen halten.