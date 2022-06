Die Geheimnisse für ein schönes Zuhause

Das eigene Zuhause ist zentraler Bestandteil des eigenen Wohlbefindens. Genau aus diesem Grund solltet ihr euch ausreichend Zeit zur Einrichtung der eurer eigenen vier Wände nehmen. Setzt euch in Ruhe mit eurer Familie zusammen, um die Geschmäcker und Vorlieben der einzelnen Mitglieder zu erörtern und die Möglichkeiten zu prüfen, wie ihr die einzelnen Vorlieben harmonisch miteinander kombinieren könnt. Hierbei ist wichtig, dass nicht alles neu gekauft werden muss, sondern auch Bewährtes und geliebte Einrichtungsgegenstände weiterhin genutzt werden können. Wichtig ist jedoch, dass ihr euch in den Farben der Raumgestaltung und im Design der Inneneinrichtung wiedererkennt. Gleichzeitig sollte, in bestimmten Wohnbereichen, die Funktionalität des Interieurs nicht vernachlässigt werden.

Unser Tipp: Sammelt Ideen und wertet diese gemeinsam mit eurer Familie aus, damit ihr im Anschluss die entsprechenden Elemente wählen und mit der neuen Einrichtung eures Heims beginnen könnt.