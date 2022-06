Töpfe und Pfannen übersichtlich aufbewahren

Regale sind die ultimativen Lösungen wenn es um die Gewinnung von zusätzlichem Platz geht. Sie bieten nicht nur sehr viel Platz, sondern auch ein vielfältiges Erscheinungsbild. Sie sind in allen Ausführungen und in jedem Stil erhältlich und es gibt nahezu kein Design, in welches sich nicht ein Regal geschmackvoll einbinden lässt. Sie sind belastbar und können auch einfach dekorativ wirken, wenn das Design ausgefallen gewählt wurde. Es ist kein Wunder, dass Regale auch immer wieder in Küchen zu finden sind und dort nicht nur Stauraum erzeugen, sondern auch einen ansprechenden Kontrast zum restlichen Interieur.

Besonders offene Regale werden in Küchen gerne verwendet. Entweder sie werden geschickt an der Zimmerwand platziert, sodass die Farbe der Wand als Rückwand durch das Regal schimmert, oder sie werden frei im Raum installiert und ein paar ansprechende Barhocker runden das Bild wirkungsvoll ab. Der große Vorteil dieser Regale liegt jedoch in der Eigenschaft, dass in solchen Regalen auch Töpfe und Pfannen dekorativ verstaut werden können. Bei diversen Einrichtungsstilen wirkt dies weder unordentlich noch primitiv, sondern erzeugt einen eindrucksvollen und einladenden Effekt, der ein sehr gemütliches Flair entwickelt.