Wohnen nach Sternzeichen: So lebt der Krebs

Der Krebs ist in der Regel kein Freund von grellen, knalligen Farben. Am wohlsten fühlt er sich umgeben von hellen, warmen oder auch erdigen Farbtönen wie Weiß, Sand, Creme, Grau, Grün, Braun oder Beige. Gemütlichkeit ist das A und O in seinem Zuhause. Das spiegelt sich auch in der Materialwahl wider – mit flauschigen, weichen Stoffen machen sich Krebse ihre vier Wände heimelig. Dazu gesellen sich natürliches Holz, Rattan, Korb und Keramik – am liebsten in hellen, neutralen Farben. Dieses stimmungsvolle Foto stammt von Immofoto-Sylt.