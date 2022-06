Tipps zum Einrichten einer Bastelecke

Chaos am Arbeitsplatz ist beim Basteln eine echte Spaßbremse. Doch für alle Dinge in der Bastelecke lässt sich die perfekte Aufbewahrung finden. Kleine Teile, wie Knöpfe, Nägel, Wackelaugen oder Ähnliches, finden zunächst in Schachteln oder Dosen Platz. Diese werden entweder beschriftet oder sind durchsichtig. Was kaputt ist oder definitiv nicht mehr gebraucht wird, sollte sofort aussortiert und weggeworfen oder verschenkt werden. Engmaschige Körbe in verschiedenen Größen, die in Regaleinschübe passen, sind besonders praktisch. Die Maschen sind so eng, dass nichts hindurchfallen kann, gleichzeitig bleibt der Inhalt sichtbar. Da sie offen sind, ist ihr Inhalt schnell griffbereit. Der Nachteil: Sie sind nicht staubfrei. In durchsichtigen Kisten mit Deckel ist der Inhalt nicht ganz so schnell verfügbar, bleibt aber sichtbar und vor Staub und Schmutz, wie zum Beispiel Spänen, geschützt. Neben Körben und Kisten für die Aufbewahrung von Zubehör, ist eine sichere Lösung für die Aufbewahrung von Werkzeug gefragt. Am besten finden Werkzeuge und Geräte, vor allem wenn sie spitz oder scharf sind, in einem geeigneten Werkzeugschrank oder an einer Werkzeugtafel Platz. Werkzeugtafeln sind echte Ordnungshelfer, wenn an diesen die Umrissen der jeweiligen Werkzeuge gezeichnet sind. Verschließbare Werkzeugschränke sind dann besonders wichtig, wenn kleine Kinder im Haus wohnen.