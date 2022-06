Moderner Stil trifft traditionellen Charme – Renovierung mit Gefühl

Wir lieben Überraschungen! Und so haben wir beschlossen, euch eine unglaubliche Verwandlung zu zeigen! Ein in die Jahre gekommenes Gebäude in der portugiesischen Stadt Coimbra wurde eine spektakuläre, moderne Villa. Verantwortlich für den neuen Look sind die Experten von nrtb Arquitectos. Sie haben den Bau aus dem Jahre 1907 von innen und außen umgestaltet und komplett revolutioniert. Auch der Garten bekam ein neues Design, sodass er den idealen Rahmen für die schöne Villa bildet. Jetzt aber genug der vielen Worte, nun gibt es Bilder!