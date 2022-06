Kreative Ideen für Pflanzen

Gegensätze ziehen sich an: Genau das hat sich das italienische Unternehmen Mehdi Pour Design Studio zunutze gemacht und die organischen Pflanzenformen in perfekt geformte Dreiecke gebracht. Und egal ob man die Behältnisse aus handgefertigter italienischer Keramik nun als Vase oder Pflanztopf benutzt – die einzelnen Objekte können in jeder Wunschposition an der Wand angebracht und mit unterschiedlichsten Pflanzen bestückt werden. So gestaltet man sich ganz leicht eine Wand nach individuellen Vorlieben, die garantiert kein anderer hat.