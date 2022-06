Außen Stil, innen Geschmack

Der anthrazitfarbene Balken, der im vorherigen Bild das obere Ende des Erdgeschosses einfasst, entpuppt sich als Balustrade der Terrasse. Die ist mit Quadern aus Naturstein gestaltet und hält einen traumhaften Blick in die Umgebung und auf die Berge am Horizont bereit. Geschickt eingesetzte Lichtstrahler auf dem Boden werfen einen kegelförmigen Schein an die Balustrade und tauchen den Bereich in eine stimmungsvolle Atmosphäre.