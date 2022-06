Clevere Ideen für kleine Wohnungen

Wie die gesamte Einrichtung des Wohnzimmers, so wurde auch die Couch recht schlicht gehalten. In die Wand integrierte Fächer bieten eine abwechslungsreiche Möglichkeiten zum Ablegen des abendlichen Schmöckers, der Lesebrille oder der Fernbedienung. Vom Design her wurden die Fächer auf die gegenüberliegende TV-Wand abgestimmt.