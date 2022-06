Idyllisches Landhaus des 21. Jahrhunderts

Willkommen im wunderschönen Cotswolds! Die in Großbritannien gelegene Region wird auch als das Herz Englands bezeichnet und das zu Recht. Die von einer hügeligen Landschaft geprägte Region verläuft von Südwesten nach Nordosten durch sechs Grafschaften und ist gezeichnet von Weite, sattem Grün der Natur und Wohlhabenheit.

Eine der angrenzenden Grafschaften ist Oxfordshire, wo wir in dem Ort North Hinksey zu Gast sind. Hier steht ein traditionelles Landhaus aus Stein, das bereits Jahrhunderte alt und Ergebnis einer umfangreichen Sanierung sein könnte. Die Wahrheit aber ist, dass es sich hierbei um einen Neubau handelt, der die für den Ort traditionelle Bauweise aufgreift. Nicht nur außen entzückt das Ferienhaus mit seinem charmanten Aussehen. Auch in den Räumlichkeiten hat ein geschmackvolles und elegant-modernes Design passend zum Landhausstil Einzug gehalten, das die Handschrift von Emma & Eve Interior Design LTD trägt. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf und in das Objekt.