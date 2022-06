6 Tipps für kleine Ankleidezimmer

Als Ankleidezimmer dienen oft die kleinsten Räume im Haus, die noch dazu häufig ziemlich verwinkelt oder so komisch geschnitten sind, dass man sie als normalen Wohnraum nur schwer nutzen kann. Als begehbarer Kleiderschrank eignen sie sich hingegen ganz hervorragend – vor allem in Kombination mit dem richtigen Regalsystem. Das WALK-IN-System von Regalraum ist flexibel, vielseitig und anpassungsfähig. Mit individuellen Bausätzen aus verschiedenen Komponenten wie Schienen, Böden, Leisten, Stangen, Boxen und Containern kann sich so jeder seinen persönlichen offenen Kleiderschrank selbst bauen – und zwar im Handumdrehen, ganz ohne Bohren und Schrauben.