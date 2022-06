Ein Meisterwerk von Haus

Das Aviary House, was so viel wie Vogelkäfig oder Voliere heißt, präsentiert sich mit einer äußerst ungewöhnlichen und auffälligen Fassade. Beachtet man das Design und wie gut sich das Haus in die umliegende Natur einfügt, ergibt sein interessanter Name durchaus Sinn. Käfigähnlich setzt sich die Fassade im oberen Geschoss aus stangenähnlichen Gebilden zusammen, während das Erdgeschoss dank nahezu kompletter Verglasung mit der Natur zu verschmelzen scheint. Es herrscht also eine enge Verbindung mit der Außenwelt und doch wird auch die Privatsphäre der Bewohner geschützt.