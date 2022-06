Pantone Trendfarben 2016: Serenity und Rose Quartz

Wenn es um Möbel in den Pantone Farben geht, ist ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt. Schließlich wollen sich wohl die wenigsten von uns mit Sofas, Regalen, Tischen und Stühlen in Rosé oder Hellblau umgeben. Das wäre dann doch zu viel des Guten. Was aber nicht heißt, dass wir auf Möbel in Rose Quartz und Serenity komplett verzichten müssen. Im Gegenteil: Das eine oder andere Möbelstück in einer der Trendfarben bildet eine willkommene Abwechslung zum neutralen Einrichtungseinerlei und setzt im Raum frische Akzente. Allerdings sollte man es bei einem oder zwei dieser Statement-Stücke belassen, um einen ungewollten kindlich-kitschigen Puppenhauseffekt zu vermeiden. Vor allem Polstermöbel wie ein Sessel oder auch eine Couch machen eine tolle Figur in zartem Rosa oder hellem Blau. Aber auch ein Sideboard, eine Kommode oder ein Beistelltisch kann ein wenig Trendfarbe durchaus vertragen und als Blickfang in einer ansonsten dezent gehaltenen Möblierung für das gewisse Etwas sorgen.