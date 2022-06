Drei Wohnzimmer für ein Haus

Zum Schluss sehen wir uns den Teil des Kellers an, der wohl am überraschendsten erscheint. Denn zwischen all den Party-Accessoires finden wir auf einmal das Schlafzimmer, das nahtlos in den großen Raum integriert wurde. Hier schützt keine Tür vor den potenziellen Lärmquellen, lediglich ein Paravent sorgt für etwas Schallisolierung und Privatsphäre.

Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass dieser Schlafraum stark vom asiatischen Raum inspiriert wurde. Die übergroße Liegefläche mit einer bedeutend kleineren Matratze mag gewöhnungsbedürftig sein, die Farbwahl Weiß und Rot strahlt jedoch zweifellos Ruhe und Gelassenheit aus. Zu einem schönen Blickfang wird der Schlafplatz zuletzt nicht nur aufgrund der mit Schiefer gestalteten Wand.

