Mediterrane Villa mit Meerblick

Auch im Inneren der 337 qm großen Villa steht der Panoramablick aufs Meer im Mittelpunkt. Hier sehen wir den offenen Wohn- und Essbereich, der sich durch große Fenster und Glastüren der Umgebung öffnet und so tolle Blickbezüge zwischen drinnen und draußen herstellt. Damit man die Aussicht auch wirklich aus jedem Winkel des großen Raumes genießen kann, wurde der Essbereich ein bisschen angehoben, sodass man vom Esstisch aus über den Wohnbereich hinweg aufs Meer schaut. Die Einrichtung ist in einer stimmigen Mischung aus modernem Komfort und rustikal-mediterranem Landhausstil gehalten. Natürliche Materialien und Farben geben dabei den Ton an.