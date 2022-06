Historisches Bauernhaus mit neuem Charme

Das Badezimmer im Obergeschoss hat durch den Umbau stark an räumlicher Qualität gewonnen. Hierbei wurde das WC aus dem Hauptraum in eine separate Nische unter der Treppe versetzt, wodurch das Augenmerk auf Waschtisch, großzügige Duschnische und Badewanne gerichtet werden konnte. Der wandhohe durchgängige Spiegelschrank bietet eine Menge Stauraum und vergrößert optisch den Raum. Auch hier harmonieren die eingesetzten Materialien, der großformatige Travertin am Boden und das kleinteilige Travertin-Mosaik an der Wand, perfekt mit den angefertigten Einbaumöbeln und dem Bestand.