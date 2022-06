Holz und Stahl sind die Materialien, die dem Objekt sein charakteristisches Äußeres geben. Damit wurden Baumaterialien bezogen, die ebenso im Schiffsbau vorwiegend zum Einsatz kommen. Als wäre es nicht Herausforderung genug, ein schwimmendes Haus zu konstruieren, wurde bei dem Wettbewerb ebenso Wert auf ein abnehmbares Obergeschosses gelegt. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, das Haus im Falle einer Wartung auch in die Werft schleppen zu können – ein Aspekt, den es bei einem normalen Haus nicht zu bedenken gilt, der für ein Hausboot aber von Notwendigkeit ist.

Eine weitere Raffinesse besteht in den gebogenen Holzleisten, die die Fassade des Obergeschosses zieren. Was hier so leicht aussieht, ist das Ergebnis einer umfangreichen Arbeit. Für die gebogenen Holzleisten fertigten die Experten extra ein Modell an, um an diesem die Witterungsbeständigkeit zu testen – und das mit Erfolg.