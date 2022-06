Tamina Therme zwischen Trend und Tradition

Die Tamina Therme von Bad Ragaz ist seit dem frühen Mittelalter bekannt und ist auch heute noch eine beliebte Wellness-Oase und ein Ort der Entspannung und Erholung für Körper, Geist und Seele, an dem man den Alltag hinter sich lassen und einfach mal komplett abschalten kann. Und das in einer traumhaften, einzigartigen Umgebung, denn seit 2009 erstrahlt die Therme in neuem Glanz und besticht durch eine beeindruckende Architektur. Unsere Experten von Smolenicky & Partner Architektur haben den Wellness-Tempel geplant und umgesetzt und dabei die perfekte Balance zwischen Trend und Tradition geschaffen.