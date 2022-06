So könnt ihr eure Küche optimal einrichten

Der Geschirrspüler ist mittlerweile kaum noch aus dem Alltag wegzudenken. Damit ihr diesen „Luxus“ in vollen Zügen genießen könnt, solltet ihr dieses Gerät am besten nahe der Spüle aufstellen. Bevor ihr Teller, Tassen und Gläser einräumt, habt ihr somit die Möglichkeit, diese vor dem automatischen Spülgang zunächst kurz von Hand abzuwaschen bzw. unter laufendes Wasser zu halten. Achtet jedoch auch darauf, dass ihr die Spülmaschine in der Nähe eures Schrankes aufstellt, in dem ihr das meiste Geschirr aufbewahrt! Hier steht Effizienz und ein praktischer Nutzen wieder an erster Stelle. Wie ihr – neben all den technischen Gerätschaften – auch noch die Natur in eurer Küche einziehen lassen könnt, erfahrt ihr in unserem passenden Ideenbuch.