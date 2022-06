Willkommen im Hollywood-Haus!

Wenn man nur in jedem Flur so strahlend empfangen werden würde! Dabei ist der Trick an sich ganz simpel: Einfach Wand und Boden in Weiß gestalten, alles minimalistisch halten und gezielt wenige, dafür farbenfrohe Akzente setzen.

Doch sieht man sich diesen Flur im Detail an, wird deutlich, dass hier bedeutend mehr dahinter steckt. Denn in den seltensten Fällen wird der Flur zusätzlich durch ein Oberlicht in der höchsten Etage mit Tageslicht versorgt. Und das coole Design der scheinbar durchsichtigen Säulen, die die Blumentöpgfe optisch zum Schweben bringen, haben wir so auch noch nirgendwo gesehen.

Seht ihr gerade zu den einzelnen Stuhl? Er ist Teil des Wohnzimmers, das wir uns nun genauer ansehen werden…